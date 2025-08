enel la spagna spinge i conti nel primo semestre

Enel scatta sui conti del semestre e conferma le previsioni per il 2025. Il gruppo elettrico guidato da Flavio Cattaneo ha archiviato la prima metà dell’anno con un utile netto ordinario a 3,8 miliardi di euro, in crescita del 4,4% rispetto ai 3,6 dello stesso periodo del 2024. In crescita anche i ricavi, che nei sei mesi hanno toccato quota 40,8 miliardi, in aumento del 5,4% sui 38,7 del primo semestre 2024. Numeri che hanno permesso al gruppo di confermare la guidance per fine anno. Per quanto riguarda i margini, l’ebitda ordinario della società , il cui titolo è rimasto sostanzialmente invariato in Borsa, è stato pari a 11,4 miliardi, in miglioramento dello 0,9% sul 2024. 🔗 Leggi su Formiche.net

