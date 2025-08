Emiliano rema contro ma il salva Ilva è legge

La Camera approva la fiducia sul decreto di sostegno all’acciaieria, l’opposizione vota a sfavore. Il governatore fa melina sull’accordo e il sindaco dimissionario Bitetti va al Mimit lamentando le pressioni degli ecologisti. Poi però segue la loro linea. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Emiliano rema contro, ma il salva Ilva è legge

Emiliano: “L’ex Ilva va salvata con la decarbonizzazione in 8 anni ... - Sull’ ex Ilva il presidente della Regione, Michele Emiliano, non vuole farsi trovare fuori gioco. bari.repubblica.it scrive

La maggioranza chiede al Governo più coraggio sull’Ilva, Emiliano rifiuta la poltrona di Commissario - La maggioranza chiede al Governo un piano più ambizioso per l'Ilva e Taranto. Lo riporta energiaoltre.it