Emergenza West Nile in campo gli specialisti della Federico II | disponibili test molecolari per diagnosi

Di fronte alla crescente diffusione del West Nile Virus (WNV) in alcune regioni italiane, e in particolare in Campania, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’universitĂ degli studi di Napoli Federico II conferma la propria piena disponibilitĂ a sostenere concretamente l’azione del Ministero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile, picco di infezioni dopo Ferragosto. L’esperto: “Maggior parte asintomatiche" - Leggi su Sky TG24 l'articolo West Nile, picco di infezioni dopo Ferragosto. Come scrive tg24.sky.it

Attenzione ai dati reali: non facciamo allarmismo - Epidemiologi e infettivologi spiegano perché l’allarmismo sul virus veicolato dalla zanzare non aiuta la prevenzione, che resta tutta nelle mani dei cittadini ... Riporta repubblica.it