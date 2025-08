Emergenza idrica in Irpinia chiusure notturne | i Comuni interessati

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna ai Serbatoi dei Comuni di Summonte ed Ospedaletto D’Alpinolo. La sospensione avverrĂ dalle ore 22:00 di oggi, venerdì 01. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Emergenza medici nei comuni balneari del Gargano: dalla Asl Fg incentivi economici, per Nobiletti non bastano - Ennesimo incontro, questa mattina in Prefettura a Foggia, per affrontare l'emergenza legata alla carenza di personale medico nei centri turistici della provincia in vista dell'estate.

Emergenza idrica, chiusure notturne in molti Comuni irpini - Emergenza idrica in Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che al fine di consentire un corretto approvvigionamento idrico, a causa della diminuzione della disponibilità di risorsa idrica dal gruppo sorgentizio di Castel Baronia, si rende necessario effettuare la sospensione della fornitura.

Emergenza Idrica in Irpinia: sospensioni notturne dell'acqua il 14 e 15 giugno in numerosi comuni - AVELLINO – Proseguono le difficoltà legate alla carenza idrica che sta interessando l’Alta Irpinia. Alto Calore Servizi S.

Condotta rotta a Villamaina: comuni senz'acqua tra Irpinia e Sannio - L'articolo Condotta rotta a Villamaina: comuni senz'acqua tra Irpinia e Sannio proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Emergenza idrica Molti Comuni a secco anche oggi - Ancora una volta la condotta adduttrice di Villamaina, uno delle più malandate tra quelle che portano il servizio idrico nelle case. Riporta corriereirpinia.it