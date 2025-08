Emergenza idrica a Fiumicino Baccini | Arsial ripristini il servizio o interverremo

Fiumicino, 1? agosto 2025 – A seguito delle numerose segnalazioni di carenza idrica pervenute nelle zone di Prataroni, Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre – Sant’Antonio, il sindaco Mario Baccini, in qualitĂ di AutoritĂ comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente per tutelare la salute pubblica, la salubritĂ ambientale e il benessere animale. La dinamica. “ Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali è emerso che le reti idriche interessate risultano di proprietĂ di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, la quale, tuttavia, ha comunicato la propria indisponibilitĂ a garantire il servizio, anche mediante autobotti, appellandosi ad un presunto trasferimento automatico della titolaritĂ degli impianti ai Comuni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it