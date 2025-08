Emergenza acqua a Pietrastornina | cittadini allo stremo istituzioni assenti

I nostri cittadini, le famiglie soffrono, le attivitĂ economiche sono in crisi. La carenza idrica non è un incidente, ma il risultato di una gestione fallimentare e di una totale assenza di responsabilitĂ .Dove si trova il nostro sindaco?E il nostro sindaco?Assente all’assemblea dell’Alto Calore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cittadini - emergenza - acqua - pietrastornina

Crisi idrica a Pietrastornina, le domande del gruppo consiliare ScegliAmo Pietrastornina; Avellino, ÂŤCrisi idrica? Fake newsÂť. Cgil provoca l'Alto Calore; Emergenza idrica, scontro politico a Pietrastornina.

