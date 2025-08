Elton John ha spento 35 candeline molto importanti: non per il compleanno anagrafico, ma per quello della sua nuova vita da uomo sobrio. Il musicista inglese ha voluto celebrare l’anniversario condividendo su Instagram una foto dei fiori, dei biglietti d’auguri e dei disegni ricevuti dalla famiglia. “ Grato per tutto l'amore ricevuto nel giorno del mio compleanno da sobrio”, ha scritto con affetto ai suoi follower. Nell’immagine si intravedono biglietti con scritto “Happy 35th” e dei disegni, probabilmente dei suoi due figli, che lo hanno accompagnato in questo importante traguardo. Un momento decisivo per chi, come lui, ha lottato a lungo contro la dipendenza da alcol e droghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elton John festeggia un compleanno speciale: 35 anni senza alcol e droga