Elodie il duro attacco di Viola Valentino | Io non mi sono mai spogliata né venduta

Viola Valentino è una che non le manda a dire. In tanti hanno notato Elodie una certa somiglianza con la cantante di Comprami. Un paragone che però non va giù alla Valentino. "I miei scatti osè erano da educanda", premette in un'intervista a Nuovo prima di proseguire: "Essere considerata la regina dell’eros musicale mi fa piacere perché penso che sia un riconoscimento alla mia personalità umana e artistica. Voglio precisare però, di non essere mai stata volgare. Per quanto riguarda il mio successo più grande, voglio chiarire che nel testo chiedo al mio uomo di 'comprarmi' con l’amore e la tenerezza, non certo con il denaro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elodie, il duro attacco di Viola Valentino: "Io non mi sono mai spogliata, né venduta"

