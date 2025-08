Elezioni Salvini | Riproporremo il nostro buon governo in Veneto La lista Zaia? Ne parleremo con i candidati

VENEZIA - Non si è sbilanciato sul nome del candidato, ma Matteo Salvini è tornato a ipotecare il Veneto: «Che il buon governo della Lega e del centrodestra in Veneto sia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Elezioni, Salvini: «Riproporremo il nostro buon governo in Veneto. La lista Zaia? Ne parleremo con i candidati»

In questa notizia si parla di: veneto - salvini - buon - governo

Vannacci vice di Salvini. La Lega: «il Veneto a noi» - Per lui il segretario del partito, Matteo Salvini, ha fatto cambiare lo statuto, aumentando il numero dei vice segretari e il numero di anni di militanza minimo per ambire a […] The post Vannacci vice di Salvini.

Vannacci vice di Salvini. La Lega: «il Veneto a noi» - Per lui il segretario del partito, Matteo Salvini, ha fatto cambiare lo statuto, aumentando il numero dei vice segretari e il numero di anni di militanza minimo per ambire a […] The post Vannacci vice di Salvini.

Regionali Veneto, Salvini: “Dopo Zaia c’è solo Zaia” - Matteo Salvini ha ribadito il sostegno al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vista delle prossime elezioni regionali.

Cestaro (Lega – Liga Veneta): “Il Veneto chiude un bilancio sano nonostante le difficoltà. Conti in ordine, servizi garantiti e investimenti concreti: non è magia, ma buon governo” #bilancioveneto http://tinyurl.com/3jdawcrx Vai su X

La Lega ha preparato una risoluzione che impegna il governo ad azioni contro «l'islamizzazione» delle scuole. Ad annunciarlo, durante una conferenza alla Camera sono l'eurodeputata e vicesegretaria del partito, Silvia Sardone, e il capogruppo nella commi Vai su Facebook

Salvini: «La nostra priorità? Proseguire col buon governo decennale in Veneto»; Salvini, il Veneto è la priorità per la Lega alle Regionali; Verso le Regionali, Salvini: «Non possiamo chiedere tutto per la Lega la priorità è il Veneto».

Salvini: «La nostra priorità? Proseguire col buon governo decennale in Veneto» - Prima di martedì il tavolo nazionale del centrodestra non tornerà a riunirsi: la premier oggi e domani è in Etiopia per il vertice delle Nazioni Unite ... Da ilgazzettino.it

Salvini, il Veneto è la priorità per la Lega alle Regionali - "Votano sei regioni, quindi è chiaro che non posso chiedere tutto dappertutto: la priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire col buon governo decennale in Veneto, questo è evide ... Scrive msn.com