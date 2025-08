Elezioni regionali Trasatti al fianco di Matteo Ricci

È deciso e molto sereno Francesco Trasatti, nel giorno in cui racconta alla città la sua candidatura al consiglio regionale Marche nella lista civica per Matteo Ricci. Una scelta che non è ritratto di un ‘io’ ma espressione di un ‘noi’ e lo ripete di continuo l’ex presidente del consiglio comunale: "La mia è una candidatura collettiva, una scelta che è un mezzo per un gruppo di persone, per portare un progetto avanti. Vorrei un progetto capace di abbracciare più persone. Siamo civici dentro un progetto collettivo nazionale, così intendo il mio impegno politico". L’idea è quella di provare a dare rappresentanza politica a chi non si sente rappresentato dai partiti, il percorso è anche nazionale nel movimento nato con Alessandro Onorato e un mondo di civici di centro sinistra: "Il concetto di cinismo non è solo libertà di non avere una tessera, di certo non è abdicare a principi e valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni regionali,. Trasatti al fianco di Matteo Ricci

In questa notizia si parla di: trasatti - matteo - ricci - elezioni

