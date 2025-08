Elezioni colpo di mano in Senato | la destra abolisce il voto disgiunto alle comunali

Non solo i ballottaggi per evitare di favorire il centrosinistra in vista del voto nelle grandi cittĂ ( Roma, Milano e Torino ) del 2026. La maggioranza di destra che sostiene il governo Meloni mercoledì ha fatto il primo passo anche per abolire il voto disgiunto alle elezioni comunali, cioè la possibilitĂ , prevista dalla legge elettorale dei municipi, di scegliere un candidato sindaco e una lista diversa diversa a lui non collegata. L’emendamento della Lega è stato approvato mercoledì in commissione Affari Costituzionali al Senato al disegno di legge della maggioranza che prevede l’abolizione dei ballottaggi nei comuni sopra i 15 mila abitanti se uno dei candidati ha raggiunto il 40% dei voti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni, colpo di mano in Senato: la destra abolisce il voto disgiunto alle comunali

Romania al voto per il futuro, speciale Eurofocus di Adnkronos su elezioni presidenziali - (Adnkronos) – Cittadini romeni di nuovo alle urne per eleggere un nuovo capo di Stato. A contendersi la presidenza sono George Simion, leader del partito nazional-conservatore AUR-Alleanza per l’unione dei romeni, e il candidato indipendente Nicu?or Dan, attuale sindaco di Bucarest.

Elezioni Rettore Unipg, il candidato Luca Gammaitoni ricorda il 2 giugno: “Celebriamo la nascita della Repubblica e il primo voto universale, con le donne protagoniste” - In occasione della Festa della Repubblica, il candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, ha voluto sottolineare l’importanza storica del 2 giugno, richiamando l’attenzione sul valore democratico del voto.

Seggi aperti a Bari per i cittadini polacchi: al voto per le elezioni presidenziali - Domenica, 18 maggio, i cittadini polacchi residenti a Bari potranno votare per scegliere il loro nuovo presidente nazionale.

