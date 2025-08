Eleonora Boi parla dopo l’attacco dello squalo | Se la vedrà coi miei avvocati Come stanno lei e il bambino

«Piccola sirena dalla Sardena 1 – Baby tiburon di Porto Rico 0»: sono di esultanza – come avesse segnato un gol a calcio o una tripla a basket – le prime parole di Eleonora Boi, La giornalista sportiva 39enne, moglie del cestista ex Nba Danilo Gallinari, con un messaggio social ha rassicurato tutti i suoi follower dopo essere stata aggredita e morsa alla gamba da uno squalo mentre nuotava nei Caraibi. Occhi lucidi, camicietta da ospedale e linguaccia a cui allega una buona dose di ironia: «Ringrazio mio marito che nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio. 🔗 Leggi su Open.online

La giornalista sportiva 39enne è stata immediatamente soccorsa ed è ricoverata in condizioni stabili

