Eleonora Boi morsa da uno squalo | Sto bene

Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forza ai Vaqueros de Bayamón, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico. La giornalista sportiva con un passato in Mediaset è stata ferita alla coscia sulla spiaggia di Isla Verde. Boi, che è incinta, è in condizioni stabili ed è stata trasferita all'ospedale dell'Università di Porto Rico a Carolina. Poi sui social tranquillizza tutti: "Io e il mio bambino stiamo bene". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Eleonora Boi morsa da uno squalo: "Sto bene"

In questa notizia si parla di: eleonora - morsa - squalo - bene

Eleonora Boi, moglie di Gallinari, morsa da uno squalo a Porto Rico - Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forze ai Vaqueros de Bayamón, è stata morta da uno squalo a Porto Rico.

Eleonora Boi morsa da uno squalo: la giornalista sportiva e moglie di Gallinari è ricoverata in ospedale - Eleonora Boi, nota giornalista sportiva e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico, il Paese dove vive insieme al marito che al momento gioca per i Vaqueros de Bayamón.

Eleonora Boi incinta morsa da uno squalo, paura per la moglie di Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico - Paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico. La giornalista incinta, moglie del noto giocatore di basket, è stata attaccata e morsa improvvisamente alla coscia da uno squalo.

IL PENSIERO - La giornalista Eleonora Boi morsa da uno squalo: "Io e il mio bambino stiamo bene, devo solo riprendermi dal grandissimo spavento" https://ift.tt/TdHrPCg Vai su X

Momenti di terrore per la moglie di Danilo Gallinari a Porto Rico. Secondo quanto riportano i media locali, nel pomeriggio del 31 luglio la giornalista sportiva Eleonora Boi è stata attaccata e morsa alla gamba da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, nel nor Vai su Facebook

Eleonora Boi morsa da uno squalo in Costa Rica, il giorno più brutto della mia vita: la foto dall'ospedale; Eleonora Boi operata dopo il morso di uno squalo: Io e il mio bambino stiamo bene; Eleonora Boi attaccata dallo squalo, il post e la foto dall'ospedale.

Eleonora Boi morsa da uno squalo: “È stato il giorno più brutto della mia vita. Io e il bambino stiamo bene” - Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie di Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo mentre era in vacanza a Porto Rico ... Segnala fanpage.it

Eleonora Boi e il morso dello squalo: "Il giorno più brutto della mia vita, ma io e il mio bimbo stiamo bene" - IL MESSAGGIO SOCIAL "È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva “su mari esti traitori”. Scrive msn.com