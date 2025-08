Eleonora Boi morsa da uno squalo a Puerto Rico | ‘Attacco improvviso a Isla Verde’ è incinta

Attacco improvviso a Isla Verde: ferita Eleonora Boi, incinta e in vacanza con Danilo Gallinari. Momenti di puro terrore per Eleonora Boi, 39 anni, giornalista sportiva di origini sarde e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari. La donna è stata aggredita da uno squalo a Isla Verde, spiaggia esclusiva nella zona di Carolina, Puerto Rico, mentre si trovava in acqua. L’attacco le ha provocato una ferita aperta alla coscia destra. Fortunatamente le sue condizioni sono stabili, e la notizia è stata confermata dalle autorità locali e rilanciata da Mediaset Sport e da Wapa TV. L’intervento dei soccorsi: immediato il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

