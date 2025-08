Eleonora Boi | la moglie di Gallinari morsa da uno squalo

Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinar i, al momento in forze ai Vaqueros de Bayam√≥n, √® stata attaccata da uno squalo a Porto Rico. La notizia √® riportata da Wapa Tv. La donna, 39 anni, incinta, √® stata morsa alla coscia da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde. Secondo l‚Äôemittente locale √® stata Nilda Jim√©nez, biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, a certificare che la ferita riportata dalla donna √® stata causata da un morso di squalo. Rub√©n Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha spiegato che i suoi agenti si sono recati immediatamente sul posto non appena ricevuta la segnalazione, prestando alla donna i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Eleonora Boi: la moglie di Gallinari morsa da uno squalo

In questa notizia si parla di: squalo - eleonora - moglie - gallinari

Eleonora Boi, moglie di Gallinari, morsa da uno squalo a Porto Rico - Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forze ai Vaqueros de Bayamón, è stata morta da uno squalo a Porto Rico.

Eleonora Boi morsa da uno squalo: la giornalista sportiva e moglie di Gallinari è ricoverata in ospedale - Eleonora Boi, nota giornalista sportiva e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico, il Paese dove vive insieme al marito che al momento gioca per i Vaqueros de Bayamón.

Eleonora Boi incinta morsa da uno squalo, paura per la moglie di Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico - Paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico. La giornalista incinta, moglie del noto giocatore di basket, è stata attaccata e morsa improvvisamente alla coscia da uno squalo.

Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico Vai su X

Paura a Porto Rico, Eleonora Boi, giornalista e moglie di Danilo Gallinari, aggredita da uno squalo Vai su Facebook

Eleonora Boi, la moglie (incinta) di Danilo Gallinari attaccata da uno squalo in mare a Porto Rico: ferita a una gamba, come sta ora; Gallinari, la moglie Eleonora Boi incinta è stata morsa da uno squalo; Brutta avventura per Eleonora Boi, la moglie di Danilo Gallinari, attaccata da uno squalo.

Eleonora Boi, moglie del cestista Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo - La moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forza ai Vaqueros de Bayamón, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico. Come scrive msn.com

Eleonora Boi: la moglie di Gallinari morsa da uno squalo - (LaPresse) Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forze ai Vaqueros de Bayamón, è stata attaccata da uno squalo a Porto Rico. Si legge su msn.com