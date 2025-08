Eleonora Boi | Il giorno più brutto della mia vita Operazione andata bene Io e il mio bimbo…

La moglie di Danilo Gallinari è stata morsa da uno squalo ed è stata costretta ad un intervento chirurgico per sanare la gamba. È anche in attesa. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Eleonora Boi: “Il giorno più brutto della mia vita. Operazione andata bene. Io e il mio bimbo…”

In questa notizia si parla di: eleonora - giorno - brutto - vita

Eleonora Boi morsa da uno squalo, come sta: “Il giorno più brutto della mia vita” - (Adnkronos) – "È stato il giorno più brutto della mia vita". Così Eleonora Boi rompe il silenzio e torna sui social per descrivere il drammatico episodio avvenuto in spiaggia a Porto Rico, dove è stata morsa alla coscia da uno squalo.

“È stato il giorno più brutto della mia vita. Ma io e il mio bambino stiamo bene”: Eleonora Boi rassicura tutti dopo essere stata morsa da uno squalo - “È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva ‘su mari esti traitori'”.

?"Il giorno più brutto della mia vita": il racconto shock di Eleonora #Boi Vai su X

C'è Posta per Te: Maria De Filippi perde la pazienza e interviene. La frase della figlia Eleonora lascia di stucco anche la conduttrice: http://fanpa.ge/25Mk2 Vai su Facebook

Eleonora Boi attaccata dallo squalo, il post e la foto dall'ospedale; Eleonora Boi morsa da uno squalo in Costa Rica, il giorno più brutto della mia vita: la foto dall'ospedale; Eleonora Boi dopo l'attacco dello squalo: «Il giorno più brutto della mia vita. Azzannata a riva in mezzo alla folla». Come sta.

Eleonora Boi dopo l'attacco dello squalo: «Il giorno più brutto della mia vita. Azzannata a riva in mezzo alla folla». Come sta - Eleonora Boi torna sui social per la prima volta dopo l'incidente in Porto Rico, dove è stata aggredita da uno squalo mentre ... leggo.it scrive

Eleonora Boi morsa da uno squalo: “È stato il giorno più brutto della mia vita. Io e il bambino stiamo bene” - Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie di Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo mentre era in vacanza a Porto Rico ... Come scrive fanpage.it