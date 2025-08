Eleonora Boi attaccata dallo squalo | Il giorno più brutto della mia vita da Fantozzi io e mio figlio stiamo bene

I primi cuoricini rossi sono delle colleghe Benedetta Radaelli (Mediaset) e Sarah Castellana (Sky), poi Costanza Caracciolo (ex velina moglie di Bobo Vieri), seguono amici, follower, e “forza Ele!” e un catalogo di auguri di buona guarigione. Film thriller da Porto Rico: lo squalo (e l’avvocato). Eleonora Boi, 39 anni, giornalista, mamma di due figli (incinta del terzo) e moglie del cestista Danilo Gallinari è uscita dal mare di Isla Verde ed è riapparsa in ospedale con un post social. Cerotto sulla fronte. Linguaccia ironica. Messaggio da pericolo scampato. “È stato il giorno più brutto della mia vita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eleonora Boi attaccata dallo squalo: “Il giorno più brutto della mia vita (da Fantozzi), io e mio figlio stiamo bene”

In questa notizia si parla di: eleonora - squalo - attaccata - giorno

Eleonora Boi, moglie di Gallinari, morsa da uno squalo a Porto Rico - Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forze ai Vaqueros de Bayamón, è stata morta da uno squalo a Porto Rico.

Eleonora Boi morsa da uno squalo: la giornalista sportiva e moglie di Gallinari è ricoverata in ospedale - Eleonora Boi, nota giornalista sportiva e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico, il Paese dove vive insieme al marito che al momento gioca per i Vaqueros de Bayamón.

Eleonora Boi incinta morsa da uno squalo, paura per la moglie di Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico - Paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico. La giornalista incinta, moglie del noto giocatore di basket, è stata attaccata e morsa improvvisamente alla coscia da uno squalo.

Momenti di terrore per la moglie di Danilo Gallinari a Porto Rico. Secondo quanto riportano i media locali, nel pomeriggio del 31 luglio la giornalista sportiva Eleonora Boi è stata attaccata e morsa alla gamba da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, nel nor Vai su Facebook

Eleonora Boi attaccata dallo squalo, il post e la foto dall'ospedale; Eleonora Boi morsa da uno squalo in Costa Rica, il giorno più brutto della mia vita: la foto dall'ospedale; Eleonora Boi attaccata dallo squalo: “Il giorno più brutto della mia vita, ma io e mio figlio stiamo bene”.

Eleonora Boi attaccata dallo squalo: “Il giorno più brutto della mia vita, ma io e mio figlio stiamo bene” - La giornalista 39enne moglie di Danilo Gallinari rassicura amici e follower: “Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento”. Riporta quotidiano.net

Eleonora Boi morsa da uno squalo, come sta: "Il giorno più brutto della mia vita" - La giornalista e moglie di Danilo Gallinari è intervenuta sui social per parlare delle sue condizioni di salute ... Riporta msn.com