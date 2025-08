Eleonora Boi attaccata da uno squalo | la giornalista e moglie di Gallinari è incinta

Terrore per Eleonora Boi, aggredita da uno squalo mentre stava nuotando nel Mar dei Caraibi a Porto Rico. La giornalista e moglie di Danilo Gallinari, star dell’NBA, è incinta del loro terzo figlio e ora sarebbe ricoverata in ospedale. Eleonora Boi aggredita da uno squalo: cosa è successo. A rivelarlo sono stati i media locali secondo cui Eleonora Boi stava nuotando nelle acque di Isla Verde, a Porto Rico, quando è stata morsa alla gamba da uno squalo. Non ci sono ancora dettagli riguardo l’aggressione, l’unica certezza è che Eleonora è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza al Centro MĂ©dico di RĂ­o Piedras che si trova a pochissimi chilometri dal luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eleonora Boi attaccata da uno squalo: la giornalista e moglie di Gallinari è incinta

