El Salvador abolisce limite mandati Bukele ricandidabile

Il parlamento di El Salvador, dominato dai sostenitori del Presidente Nayib Bukele, ha adottato una riforma costituzionale che abolisce i limiti di mandato per il capo dello Stato e consente a questo stretto alleato di Donald Trump di candidarsi a tempo indeterminato. Questa riforma, esaminata attraverso una procedura accelerata, è stata adottata da tutti i 57 deputati pro-Bukele, con solo tre parlamentari dell'opposizione che hanno votato contro. Prevede inoltre l'abolizione del secondo turno di votazioni e l'estensione del mandato presidenziale da cinque a sei anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - El Salvador abolisce limite mandati, Bukele ricandidabile

