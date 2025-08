Edoardo Vianello | Ecco perché oggi non ci sono più tormentoni 

‘Guarda come dondolo’ (1962), ‘ Abbronzatissima’ (1963), ‘ I Watussi ‘ (1963). Edoardo Vianello si può considerare il numero 1 quando si parla di tormentoni. Un vero reuccio. Eppure il suo brano preferito resta ‘Il capello’. “Perché è una canzone completa, uno sceneggiato con anche una storia curiosa e sempre di attualità. Poi amo ‘Abbronzatissima’. Metto al terzo posto ‘Pinne, fucile ed occhiali’ che è originalissima. E poi, per rispetto dico ‘I Watussi’ perché è il disco che ha venduto più di tutti e quindi devo mettercela per forza”. Così Edoardo Vianello a LaPresse. Un artista in grande spolvero anche nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

