Eco-isola al porto con i fondi europei Ogni rifiuto così avrà il suo posto

Una piccola rivoluzione verde sta per approdare nel porto di Fano. Grazie a un finanziamento di 107mila euro ottenuto da un bando europeo, l’amministrazione comunale realizzerĂ un’eco-isola informatizzata e videosorvegliata, pensata per rispondere alle esigenze ambientali del comparto portuale. Il progetto, elaborato in sinergia dagli uffici Ambiente e Lavori Pubblici, prevede l’installazione di due box modulari al termine del lungomare Mediterraneo, nell’area ora destinata a parcheggio. "Un intervento atteso da tempo – sottolinea la vicesindaco e assessore all’ambiente, Loretta Manocchi – che permetterĂ di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale delle attivitĂ portuali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eco-isola al porto con i fondi europei. Ogni rifiuto così avrĂ il suo posto

