Echeverri vuole le coppe europee Roma alla finestra | ma il Manchester City non cambia rotta

Prosegue senza sosta il calciomercato della Roma, che nella giornata di oggi, venerdì 1° agosto, ha accolto nella Capitale Daniele Ghilardi, nuovo rinforzo per la difesa di Gasperini. Dalle parti di Trigoria l’attenzione è però riposta anche sul reparto offensivo, che si appresta a salutate Solbakken, con Massara che è alla caccia di un attaccante esterno per accontentare le richieste del tecnico giallorosso. Nel prossimo mese di trattative, quindi, la Roma dovrà trovare il profilo giusto, anche se l’ex allenatore dell’Atalanta avrebbe già individuato chi farebbe al caso del club capitolino. Sulla lista del direttore sportivo giallorosso ci sarebbe infatti il nome di Claudio Echeverri, grande talento argentino in forza al Manchester City, per il quale però l’operazione resta tutt’altro che semplice, nonostante la volontà del giocatore, che si scontrerebbe con le idee dei Citizens. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Echeverri vuole le coppe europee, Roma alla finestra: ma il Manchester City non cambia rotta

In questa notizia si parla di: roma - echeverri - vuole - coppe

Calciomercato Roma: occhi su Claudio Echeverri, gioiello argentino del Manchester City - La Roma ha accellerato le proprie mosse sul mercato. Dopo le sollecitazioni di Gian Piero Gasperini, che al termine delle amichevoli estive aveva sottolineato la necessità di rinforzi immediati, la dirigenza ha iniziato a muoversi con decisione per completare la rosa.

Claudio Echeverri, chi è il trequartista del City nel mirino della Roma - (Adnkronos) – Possibile colpo argentino per la Roma. Il club giallorosso, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 29 luglio, si sarebbe interessato a Claudio Echeverri, trequartista del Manchester City.

Roma, affondo per Echeverri: il talento argentino ha detto sì, ora serve l’ok di Guardiola - Claudio Echeverri ha già dato la sua disponibilità . Il giovane argentino, stella emergente della cantera del Manchester City, ha mostrato gradimento per la destinazione giallorossa, affascinato dal progetto targato Gasperini e dalla possibilità di giocare con continuità in Serie A.

#Calciomercato, #Echeverri rifiuta il Girona: la priorità è la #Roma. L’argentino vuole giocare le coppe europee. Trattativa in corso Vai su X

Continua a gonfie vele la vendita degli abbonamenti per le coppe! #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook

Echeverri non cambia idea, priorità alla Roma: vuole giocare le coppe europee; Roma, Gasperini vuole un colpo in attacco: tra Fabio Silva ed Echeverri spunta Enciso; La Roma va all in su Echeverri con il placet di Gasperini: contatti con il Manchester City che apre al prestito.

Echeverri non cambia idea, priorità alla Roma: vuole giocare le coppe europee - com l'argentino vuole giocare le coppe europee: Champions o Europa League. Come scrive msn.com

La Roma ci prova per Echeverri: la formula di Massara per arrivare al Diablito - La Roma ha individuato in Echeverri del Manchester City il perfetto rinforzo per migliorare la propria trequarti: ecco perché può arrivare ... Riporta assopoker.com