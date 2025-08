Echeverri problemi con il tesseramento di extracomunitari per il Girona | la Roma ci crede

La Roma non molla la presa per Claudio Echeverri, considerato il profilo ideale per completare la trequarti offensiva. Il talento argentino, classe 2006, è considerato a Trigoria un innesto perfetto per etĂ , potenziale e caratteristiche tecniche. Ma il percorso per portarlo nella Capitale si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Manchester City, che lo ha prelevato dal River Plate per 18,5 milioni di euro, al momento intende cederlo soltanto in prestito secco, una formula che non convince pienamente il club giallorosso. Il duello con il Girona. A complicare la situazione c’è la concorrenza del Girona, che fa parte del City Group e può rappresentare per i Citizens una destinazione piĂą “controllata” per il percorso di crescita del giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Echeverri, problemi con il tesseramento di extracomunitari per il Girona: la Roma ci crede

