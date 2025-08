Echeverri parla lo scopritore | Un bambino prodigio Alla Roma sarebbe un colpo da 10

La Roma osserva Claudio Echeverri, e intanto c’è chi racconta chi è davvero il Diablito. Il talento argentino, oggi di proprietà del Manchester City, continua ad alimentare suggestioni e speranze tra i tifosi giallorossi. Un giocatore che Pep Guardiola non vuole perdere di vista, ma che – secondo quanto riferisce Daniel Brizuela, l’uomo che lo scoprì da bambino – avrebbe tutto per esplodere anche in Serie A. “Lo vidi per la prima volta nel Nord dell’Argentina, aveva dieci anni e già dominava la palla come un professionista”, racconta Brizuela. Fu lui a scovarlo nella provincia del Chaco e a portarlo a Buenos Aires, dove Echeverri entrò nella cantera del River Plate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Echeverri, parla lo scopritore: “Un bambino prodigio. Alla Roma sarebbe un colpo da 10”

Calciomercato Roma: occhi su Claudio Echeverri, gioiello argentino del Manchester City - La Roma ha accellerato le proprie mosse sul mercato. Dopo le sollecitazioni di Gian Piero Gasperini, che al termine delle amichevoli estive aveva sottolineato la necessità di rinforzi immediati, la dirigenza ha iniziato a muoversi con decisione per completare la rosa.

Claudio Echeverri, chi è il trequartista del City nel mirino della Roma - (Adnkronos) – Possibile colpo argentino per la Roma. Il club giallorosso, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 29 luglio, si sarebbe interessato a Claudio Echeverri, trequartista del Manchester City.

Roma, affondo per Echeverri: il talento argentino ha detto sì, ora serve l’ok di Guardiola - Claudio Echeverri ha già dato la sua disponibilità . Il giovane argentino, stella emergente della cantera del Manchester City, ha mostrato gradimento per la destinazione giallorossa, affascinato dal progetto targato Gasperini e dalla possibilità di giocare con continuità in Serie A.

