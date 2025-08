Ecco perché il cervello invecchia | la Stazione Anton Dohrn nel team internazionale di ricercatori

Lo stallo nella sintesi delle proteine cerebrali sarebbe la causa scatenante dell’invecchiamento del cervello. Lo svela una ricerca condotta da un team internazionale che coinvolge Scuola Normale di Pisa (Laboratorio Bio@SNS), Istituto Leibniz di Jena per lo studio dell’invecchiamento e Stanford University, in collaborazione anche con la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli e con l’UniversitĂ di Trieste. I risultati sono stati pubblicati sulla Science con il titolo “Altered translation elongation contributes to key hallmarks of aging in killifish brain”. I ricercatori hanno osservato il processo di invecchiamento cerebrale del Nothobranchius furzeri (Killifish turchese), un piccolo pesce annuale dell’Africa orientale, noto per la sua brevissima durata di vita in cattivitĂ (meno di un anno)” e la cui organizzazione generale del cervello è la stessa di tutti i vertebrati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it