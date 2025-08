Ecco la verità | Raoul Bova le parole dell’ex suocera ora suo avvocato

Personaggi Tv. Un colpo di scena che ha stupito il mondo dello spettacolo e non solo: Annamaria Bernardini de Pace, tra le più note avvocate matrimonialiste italiane, è oggi al fianco del suo ex genero Raoul Bova, coinvolto nel caso dell’ audio privato diffuso online. Un gesto che supera vecchie divergenze familiari e si fonda, come lei stessa afferma, sul rispetto e sulla stima per l’uomo che Bova è diventato. Il suo intervento segna un nuovo capitolo nella battaglia legale per la tutela della privacy. Leggi anche: La famosa coppia di Canale 5 a nozze: l’annuncio di Silvia Toffanin “Raoul mi ha chiesto aiuto, e ho detto sì”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ecco la verità”: Raoul Bova, le parole dell’ex suocera (ora suo avvocato)

In questa notizia si parla di: raoul - bova - ecco - verità

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Eravamo tutti preoccupati: niente scandali rosa a luglio? E invece eccolo, servito sotto l’ombrellone. Raoul Bova riceve un messaggio anonimo: “O paghi, o rendiamo pubbliche le tue conversazioni private con la modella Martina Ceretti”. Lui non cede. La Proc Vai su Facebook

Affaire Bova-Ceretti e il vocale virale sui social: parla l’avvocato di lui: “Fango mediatico, ecco la verità fra Raoul e Rocio”; Rocío Muñoz Morales replica (con veleno) alle voci di crisi con Raoul Bova: “Ecco qual è la verità; Rocio Munoz Morales, le voci di crisi con Raoul Bova e la foto con l'«uomo misterioso». La reazione furiosa: «Ecco la verità».