Milano – Il primo segmento della nuova ciclabile di corso Buenos Aires è realtà: il tratto compreso tra via Pergolesi e via Petrella è stato ufficialmente consegnato alla città, segnando l’inizio di una trasformazione che promette di rivoluzionare uno dei percorsi commerciali più frequentati del capoluogo lombardo. L’assessore alla Mobilità Marco Granelli ha illustrato lo stato dei lavori, specificando che “in queste aiuole, al momento, non ci sono ancora alberi né cespugli: con questo caldo non è possibile trapiantarli. Lo faremo tra settembre e ottobre”. Una precisazione necessaria per spiegare l’aspetto ancora “nudo” delle nuove aree verdi, mentre ha aggiunto che “i cantieri proseguono anche in altri punti del corso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco il nuovo corso Buenos Aires: terminato il primo tratto di ciclabile (che cambierà lo shopping)

