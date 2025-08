Ecco Cistana per la difesa delle Aquile Vicino l’arrivo in prestito di Comotto

I possibili infortuni seri, l’ufficialitĂ di Andrea Cistana, l’incertezza – o meglio, i continui dialoghi e le trattative – per tutte le altre posizioni aperte che riguardano il mercato dello Spezia targato 202526, pronto ad affrontare due amichevoli e poi la prima di Coppa Italia interna contro la Sampdoria e tuffarsi pochi giorni dopo, in un campionato che si apre, sempre al Picco, contro la Carrarese. Insomma, il calcio giocato e il dietro le quinte, con impegnatissimo il ds Stefano Melissano, viaggiano forte per provare ancora una volta a sognare la promozione in A. E a proposito, uno dei nuovi acquisti, Gabriele Artistico, freme per arrivare allo stadio di viale Fieschi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ecco Cistana per la difesa delle Aquile. Vicino l’arrivo in prestito di Comotto

