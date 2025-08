Ebrei aggrediti all’autogrill di Lainate | le due versioni opposte Aperto fascicolo per percosse aggravate dall’odio razziale

La Procura di Milano sta indagando sulle due versioni della presunta aggressione subita domenica scorsa da un turista francese di religione ebraica in un autogrill di Lainate, nel Milanese, sulla quale è stato aperto un fascicolo per percosse aggravate dall'odio razziale. Alcuni frame del video immortalato dalla vittima con il suo cellulare I due gruppi di persone, che avrebbero preso di mira l'uomo e il figlio di 6 anni perché indossavano la kippah, nei giorni scorsi lo hanno denunciato a loro volta per lesioni, affermando di essere stati appellati come "terroristi" e che, alla loro risposta "free Palestine", il 52enne francese li avrebbe insultati e minacciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ebrei aggrediti all’autogrill di Lainate: le due versioni opposte. Aperto fascicolo per percosse aggravate dall’odio razziale

