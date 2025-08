Eboli POP-UP Lido Urbano | il Festival Salvagente 18-19 agosto

Il Mago del Gelato, Pellegrino & Zodyaco, Mefisto Brass, La Maschera Un Festival che trasforma la piazza in lido. È stato presentato ufficialmente questa mattina, nella stanza del Sindaco di Eboli, a Palazzo di Città, Pop – Up Lido Urbano, il Festival Salvagente pensato per rivoluzionare l’offerta estiva della città. Giunto alla sua seconda edizione, il festival torna nella centralissima Piazza della Repubblica, trasformata in una vera e propria “ spiazza ”: un mix tra spiaggia e piazza, con ombrelloni, sdraio e un’atmosfera da vacanza urbana. Due giorni di musica e divertimento. Lunedì 18 e martedì 19 agosto il centro città si trasformerà in uno stabilimento balneare grazie a un programma ricco di musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Zon.it

