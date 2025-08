Easter egg e riferimenti de La pistola nuda spiegati

Il reboot del classico franchise comico The Naked Gun, uscito nel 2025, rappresenta una rivisitazione moderna e ricca di riferimenti nascosti. Questo nuovo capitolo riprende le atmosfere degli originali con un cast rinnovato, mantenendo vivo il tono umoristico e l’omaggio alle precedenti pellicole. In questo articolo vengono analizzati i dettagli più significativi, tra cameo, riferimenti e gag iconiche che caratterizzano questa versione aggiornata. il cast originale e i cameo più famosi. presenza dei personaggi storici in chiave nostalgica. Nel reboot del 2025, la maggior parte degli attori principali della serie originale non torna a interpretare i propri ruoli a causa del decesso di molti di loro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Easter egg e riferimenti de La pistola nuda spiegati

In questa notizia si parla di: riferimenti - easter - pistola - nuda

Superman: 8 Easter Egg, Riferimenti e Cameo da Non Perdere - Superman: 8 Easter Egg, Riferimenti e Cameo da Non Perdere Superman è arrivato al cinema e, con il regista James Gunn al timone, probabilmente non vi sorprenderà scoprire che il film è pieno di Easter Egg, riferimenti e cameo facili da non notare.

Andor – Stagione 2, il finale ci porta direttamente a Rogue One: tutte le Easter Eggs e i riferimenti - Andor – Stagione 2, il finale ci porta direttamente a Rogue One: tutte le Easter Eggs e i riferimenti Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Andor – Stagione 2, episodi 10-12.

Marvel rivela riferimenti ai fantastici quattro in ironheart: 32 easter eggs da scoprire - Le ultime puntate della serie Ironheart hanno portato alla luce numerosi dettagli nascosti, riferimenti e collegamenti con l’universo Marvel Cinematic Universe (MCU).