La Serie A di EA FC 26 avrà quattro squadre senza la licenza ufficiale poichè i club hanno sottoscritto dei contratti in esclusiva con altre aziende. Il Milan, l’ Inter, la Lazio e l’ Atalanta non avranno il nome del club in nessuna delle modalità che saranno disponibili al day one di EA FC 26. Oltre ai nomi la software house canadese non potrà utilizzare nè i loghi nè i kit delle squadra sopraelencate. Molti tifosi, dopo il ritorno di squadre importanti come il Napoli, la Roma e la Juventus speravano anche EA Sports riuscisse ad accaparrarsi nuovamente anche le licenze delle squadre che mancavano al roster della Serie A ma purtroppo fino a quando i contratti stipulati non arriveranno alla scadenza è impossibile trattare nuovi accordi. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Non Avrà La Licenza Ufficiale Di Quattro Squadre Della Serie A