EA FC 25 Team 3 Best Of Campagne FUTTIES Elenco Carte Migliori Della Terza Squadra

Il Team 3 Best Of Campagne FUTTIES di EA FC 25 per la popolare modalit√† Ultimate Team √® stato svelato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 1¬į Agosto. Bellingham, Rodri, Salah e Kane sono alcuni dei giocatori che sono stati inseriti nel Best Of Campagne per la popolare modalit√† Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25. I migliori giocatori delle varie promo che sono state rilasciate durante la stagione nella modalit√† Ultimate Team in occasione della promo FUTTIES saranno nuovamente disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it ¬© Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 3 Best Of Campagne FUTTIES Elenco Carte Migliori Della Terza Squadra

