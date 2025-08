È un’altra Italia con Giorgia Meloni The Times elogia il governo

L’Italia non è perfetta, ma mostra agli altri partner come riprendersi. Anche The Times mette in risalto un aspetto delle policies di Giorgia Meloni, ovvero il cambio di passo, il polso pragmatico di poche cose ma essenziali (da fare e non promettere), la ritrovata centralità internazionale, la popolarità che in Europa “nessun altro leader può eguagliare”. Una lunga riflessione firmata da Edward Lucas sul quotidiano britannico racconta del governo di Roma, delle sue scelte, delle traiettorie che sta seguendo, anche per metterlo a confronto con altri, Londra in testa, in un momento complessivo caratterizzato da imminenti e nuove sfide che vanno gestite con strategia e tattica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - È un’altra Italia con Giorgia Meloni. The Times elogia il governo

In questa notizia si parla di: italia - giorgia - meloni - times

America’s Cup in Italia nel 2027: si svolgerà a Napoli. L’annuncio di Giorgia Meloni - "Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà , per la prima volta nella storia, in Italia.

L’America’s Cup sbarca a Napoli, esulta Giorgia Meloni: «Prima volta in Italia, non vediamo l’ora» - Sarà Napoli a ospitare l’America’s Cup nel 2027. Il capoluogo campano ospiterà la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, che si disputerà per la prima volta nella storia in Italia.

Giorgia Meloni: Alleanza con Sindacati per Rafforzare la Sicurezza sul Lavoro in Italia - "La ragione per la quale siamo qui oggi" è "unire gli sforzi, anche e soprattutto per radicare nella nostra nazione una solida cultura della sicurezza sul lavoro che sia capace di prevenire le troppe tragedie che continuano a ripetersi, spesso con le stesse dinamiche e le stesse cause".

Il The Times elogia Giorgia Meloni: "Prima leader italiana seria" https://iltempo.it/politica/2025/07/31/news/the-times-elogia-giorgia-meloni-prima-leader-italiana-seria-43572646/… via @IlTempo_official Vai su X

La Premier Giorgia Meloni si conferma il leader più apprezzato. Gli italiani riconoscono l’impegno e i risultati del Governo Vai su Facebook

Meloni, arriva l'elogio di The Times: Prima leader italiana seria; The Times elogia Meloni: Prima leader Italia seria da decenni; Meloni in copertina sul Time: «Una delle figure più interessanti d'Europa».

Il The Times elogia Giorgia Meloni: "Prima leader italiana seria" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "schietta" e "grintosa", ... Riporta iltempo.it

il times sull’italia di giorgia meloni: leader interna ed esterna con sfide ancora aperte nel 2025 - L'italia guidata da Giorgia Meloni riceve attenzione internazionale per miglioramenti economici e sociali, pur affrontando criticità strutturali e sfide politiche nel contesto europeo e globale. Scrive gaeta.it