È un insetto stecco tra i più grandi al mondo | l’incredibile scoperta in Australia

Non è l ‘insetto più grande al mondo ma si avvicina: si tratta dell’ Acrophylla alta. Scoperto in Australia, l’insetto stecco ha creato al tempo stesso preoccupazione e curiosità . “Trovare quello che potrebbe essere l’insetto più pesante d’Australia è stato davvero emozionante”, ha raccontato Angus Emmott, ricercatore dell’Università di James Cook, in Australia. “Non sappiamo ancora se sia rara oppure semplicemente elusiva. Finché non viene abbattuta da un ciclone o catturata da un uccello, è davvero difficile vederla”, ha poi aggiunto. L’animale è stato ritrovato e vive in un’area molto ristretta dell’Australia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È un insetto stecco tra i più grandi al mondo”: l’incredibile scoperta in Australia

In questa notizia si parla di: insetto - australia - stecco - mondo

Il video dell’insetto stecco gigante scoperto in Australia: non è il più grande al mondo, ma ci va vicino - Scoperta in Australia una nuova specie di insetto stecco gigante: si chiama Acrophylla alta pesa 44 grammi e vive tra le chiome delle foreste.

Australia, scoperto enorme insetto stecco: pesa circa 44 grammi - Una nuova specie di insetto stecco è stata scoperta in Australia. Si tratta di un esemplare enorme: pesa circa 44 grammi ed è stato individuato dal ricercatore Angus Emmott della James Cook University.

Insetto stecco gigante, pesa come una pallina da golf: la scoperta in Australia - È stata scoperta una nuova specie di insetto stecco tra il fitto fogliame di una remota area montuosa nelle foreste pluviali del Far North Queensland, nel nord-est dell’Australia.

Una nuova specie di insetto stecco, il cui peso è simile a quello di una pallina da golf, è stata scoperta tra le foglie di una remota regione montuosa dei Tropici Umidi del Far North Queensland, nel nord-est dell'Australia Vai su Facebook

Australia, scoperto insetto stecco di 44 grammi; In Australia è stato scoperto un insetto stecco dalle dimensioni gigantesche; Il video dell'insetto stecco gigante scoperto in Australia: non è il più grande al mondo, ma ci va vicino.

Il video dell’insetto stecco gigante scoperto in Australia: non è il più grande al mondo, ma ci va vicino - Scoperta in Australia una nuova specie di insetto stecco gigante: si chiama Acrophylla alta pesa 44 grammi e vive tra le chiome delle foreste ... Lo riporta msn.com

Scoperto in Australia l'insetto più pesante del mondo - Il professor Angus Emmott della James Cook University ha recentemente contribuito a identificare una nuova specie di insetto stecco, l'Acrophylla alta, che si distingue per una caratteristica sorprend ... Come scrive msn.com