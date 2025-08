È tardi | Medvedev perde e va via senza racchette e borsone

Al terzo turno dell'Atp di Toronto il tennista russo perde contro l'australiano Popyrin. Proprio quest'ultimo reagisce con una risata all'insolito comportamento di Medvedev dopo la sconfitta: prima gli stringe la mano, poi lascia il campo. senza racchette e borsone. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "È tardi": Medvedev perde e va via senza racchette e borsone

