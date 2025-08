È successa una cosa grave Garlasco l’annuncio dell’avvocato VIDEO

Il caso Garlasco torna a far parlare di sé sotto una nuova luce pop: questa volta, il protagonista in studio è stato Fabio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, che non ha usato mezzi termini per commentare le ultime novità sulle indagini. Durante la trasmissione Morning News su Canale 5, condotta da Dario Maltese, De Rensis ha portato sul piccolo schermo un tema che ha subito acceso la discussione: la gestione dei verbali nelle fasi cruciali dell’inchiesta. In studio, a rendere il clima ancora più acceso, c’era anche il consulente di Andrea Sempio, il generale Luciano Garofano. Tra botta e risposta e punti di vista divergenti, il confronto si è trasformato in un vero talk show che ha coinvolto il pubblico da casa, sempre più incuriosito dai retroscena di uno dei casi più discussi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

