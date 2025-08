È stato il giorno più brutto della mia vita Ma io e il mio bambino stiamo bene | Eleonora Boi rassicura tutti dopo essere stata morsa da uno squalo

“È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva ‘su mari esti traitori'”. Eleonora Boi torna a parlare dopo il morso subito a una coscia da uno squalo a Porto Rico, paese dove vive insieme al marito Danilo Gallinari che gioca per i Vaqueros de Bayamón. Lo fa su Instagram, tranquillizzando follower e fan. Boi ha raccontato la dinamica dell’incidente che per fortuna si è concluso senza gravi problemi: “Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È stato il giorno più brutto della mia vita. Ma io e il mio bambino stiamo bene”: Eleonora Boi rassicura tutti dopo essere stata morsa da uno squalo

