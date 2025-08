È scontro tra governo e Corte Ue su migranti e Paesi sicuri | la sorpresa per la sentenza

Fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile, uno Stato membro dell'Unione europea non può designare come Paese di origine ''sicuro'' un Paese terzo che non soddisfi, per alcune categorie di persone, le condizioni sostanziali di questa designazione. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue, nella sentenza che riguarda il caso di due cittadini del Bangladesh che erano stati portati dalle autorità italiane in un Cpt in Albania. Nel Cpt in Albania, i due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare, avevano presentato una domanda di protezione internazionale, la quale - esaminata secondo la procedura accelerata di frontiera - è stata respinta in quanto infondata, con la motivazione che il Bangladesh è considerato ''sicuro''.

Scontro aperto tra il governo e la magistratura dopo la sentenza sulla vicenda Diciotti; L’ira e gli insulti del governo. La Corte: «È inaccettabile»; Migranti, la sentenza della Cassazione riaccende lo scontro governo-magistrati.

Legale migranti: "Corte Ue sconfessa la linea del governo" - Lo dice all'ANSA Dario Belluccio, legale di uno dei due migranti del Bangladesh al centro dei ricorsi al ... ansa.it scrive

Migranti in Albania, la Corte di Giustizia Ue smentisce il governo Meloni: “Sui Paesi sicuri valutano i giudici” - Un Paese si può considerare sicuro se lo è per tutta la sua popolazione, i giudici hanno il dovere di verificare i casi singoli. Come scrive msn.com