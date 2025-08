È morto il rapper Jesto a 40 anni il ricordo di Fedez | Cosa mi ha fatto scoprire quando l’ho visto

È morto a 40 anni il rapper romano Justin Yamanouchi, in arte Jesto, che ha segnato la scena hip hop italiana degli anni Duemila. La conferma della scomparsa dell’artista nella notte tra il 30 a il 31 luglio è stata diffusa dal fratello Taiyo «Hyst» Yamanouchi, anche lui attivo nel mondo del rap e da Fedez, che lo ha ricordato in una storia su Instagram. Jesto era figlio di Stefano Rosso, cantautore scomparso nel 2008. Da 2theBeat alla fama: il talento nel freestyle. Jesto si era fatto conoscere nel panorama underground romano grazie alle sue performance nelle competizioni di freestyle, in particolare durante le gare della tetralogia Supershallo organizzate da 2theBeat. 🔗 Leggi su Open.online