È morto il figlio di Sven Ulreich | aveva 6 anni Il dolore del portiere del Bayern Monaco

Il figlio di Sven Ulreich – portiere del Bayern Monaco – è morto dopo una lunga malattia a soli 6 anni. Una tragedia comunicata dallo stesso estremo difensore tedesco sui propri canali social con una nota: “È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è morto poche settimane fa dopo una lunga e grave malattia – ha spiegato Ulreich -. La decisione di rendere pubblica la nostra storia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante per noi come famiglia, per fare chiarezza per chi ci circonda e per il pubblico “. Il triste messaggio di Ulreich prosegue: “Insieme a nostra figlia, stiamo cercando di ritrovare la strada della vita, passo dopo passo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

