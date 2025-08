È italiano lo specchio utilizzato per il telescopio più grande del mondo

Un consorzio italiano ha firmato il contratto per realizzare il nuovo specchio adattivo M4 del telescopio europeo ELT, il più grande del suo genere. Grazie a oltre?5.300 attuatori controllati in tempo reale, correggerà le distorsioni atmosferiche e offrirà immagini più nitide che mai – una pietra miliare per l’osservazione astronomica. L’Italia protagonista dell’ottica adattiva. Un consorzio guidato da AdOptica, con ADS International e Microgate (partner italiano), ha recentemente ricevuto da ESO (European Southern Observatory) l’incarico per il design finale e la costruzione del quarto specchio (M4) dell’Extremely Large Telescope (ELT), che sorgerà in Cile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

