È arrivata anche in Italia la nuova tecnologia in grado di rilevare chi è al volante con il telefono in mano

Le cronache degli ultimi giorni hanno riportato l’attenzione su uno dei comportamenti più pericolosi alla guida: l’uso dello smartphone durante la marcia. Un fenomeno diffuso e sottovalutato che oggi viene contrastato con l’aiuto della tecnologia, grazie all’adozione di telecamere intelligenti capaci di individuare i trasgressori del Codice della Strada. Come funzionano le telecamere anti-smartphone. Dispositivi come il Mobile Phone & Seat Belt Detection, installato ad Agliana (provincia di Pistoia), rappresentano una svolta nei controlli stradali. Composto da due telecamere e un flash a infrarossi, il sistema è in grado di funzionare anche di notte o con condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

