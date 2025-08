Dumfries Inter Romano chiarisce | Il tema clausola si ripresenterà la prossima estate ma adesso sono i nerazzurri a dettare le condizioni!

Dumfries Inter, Romano: «La clausola si ripresenterĂ la prossima estate, ma adesso sono i nerazzurri a dettare le condizioni!». La situazione. Il futuro di Denzel Dumfries, esterno destro olandese classe 1996, resta ancora tutto da scrivere. Con la scadenza della clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, raggiunta nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, il suo cartellino che lo lega al mercato Inter non è piĂą vincolato a una cifra prestabilita. Chiunque vorrĂ portarlo via da Milano dovrĂ ora trattare direttamente con il club nerazzurro, che non accetterĂ piĂą quella soglia come base di partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

