Dumfries Inter rivelazione clamorosa sul Manchester United | cosa è successo con la clausola

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino di diverse big europee per il calciomercato estivo. Alla mezzanotte di giovedì 31 luglio 2025 si è chiusa ufficialmente la finestra temporale che permetteva ai principali club europei di ingaggiare Denzel Dumfries pagando la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una scadenza molto attesa nel mercato estivo, che avrebbe potuto portare a un importante trasferimento per il laterale olandese dell’ Inter, ma che alla fine ha sancito la fine delle possibilitĂ di un trasferimento a prezzo di saldo. Il Barcellona, che nelle settimane passate aveva manifestato un certo interesse per Dumfries, non è riuscito a concretizzare l’affare entro i termini stabiliti. 🔗 Leggi su Internews24.com

