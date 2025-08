Dumfries Inter clausola scaduta e destino segnato | Resterà a Milano a meno che… Il punto

Dumfries Inter, clausola scaduta e destino segnato: «ResterĂ a Milano a meno che.». Il punto sul futuro dell’esterno olandese. Con l’inizio di agosto, il mercato Inter può ufficialmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il futuro di Denzel Dumfries. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto del laterale olandese è scaduta nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto senza che alcun club si sia mosso per attivarla. Un passaggio decisivo, che blinda virtualmente l’ex PSV alla corte di Cristian Chivu per la stagione 202526. Dumfries Inter, l’esterno sarĂ ancora titolare nel progetto Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, clausola scaduta e destino segnato: «ResterĂ a Milano a meno che…». Il punto

In questa notizia si parla di: inter - clausola - dumfries - scaduta

David Inter, Pedullà annuncia: «Il Napoli dice sì alla clausola! Le altre italiane, invece…» - di Redazione David Inter, Pedullà annuncia: «Il Napoli dice sì alla clausola! Le altre italiane, invece…».

Inter, ribaltone Inzaghi: spunta la clausola nel contratto - In attesa della finalissima di Champions League contro il PSG e dopo lo scudetto sfumato nel duello con il Napoli, tiene banco il futuro del tecnico piacentino in casa nerazzurra Niente da fare per l’ Inter.

Inzaghi Inter, la richiesta fatta al club per restare e la verità sulla clausola araba: ecco cosa serve per convincerlo - di Redazione Inzaghi Inter, la richiesta fatta al club per restare e la verità sulla clausola araba: ecco cosa serve per convincerlo a rimanere l’anno prossimo.

? #Inter: Scaduta la clausola rescissoria di #Dumfries. ? #Inter: Attesa per una risposta dall'#Atalanta per #Lookman. Ad oggi nessuna risposta ma la sensazione è che continuerà questo braccio di ferro (l'Inter non si spingerà oltre). Vai su X

A giugno almeno tre nomi lasceranno l'Inter: il punto di Biasin Vai su Facebook

Inter, scaduta la clausola di Dumfries: i retroscena sul mancato assalto del Barcellona; Dumfries, scaduta la clausola. Destino deciso: “Resterà all’Inter, a meno che…”; Calciomercato Inter, oggi scade la clausola di Dumfries: cosa succederà ?.

Inter, scaduta la clausola di Dumfries: i retroscena sul mancato assalto del Barça - Ieri, giovedì 31 luglio, è scaduta la clausola da 25 milioni di euro presente nel contratto dell'olandese, e non c'è stato alcun assalto del Barcellona. Scrive msn.com

Dumfries, scaduta la clausola. Destino deciso: “Resterà all’Inter, a meno che…” - Ieri era l'ultimo giorno nel quale un club estero avrebbe potuto ingaggiare l'esterno versano una cifra di 25 milioni di euro ... Da fcinter1908.it