Dumfries Inter clausola scaduta | cosa filtra ora sul futuro resta questa possibilità

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell'esterno olandese nerazzurro nel mirino di diverse big europee per il calciomercato estivo. Denzel Dumfries sembrava destinato a salutare l' Inter in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, bastavano "solo" 25 milioni di euro per portarlo via da Milano. Una cifra piĂą che accessibile nel panorama attuale, soprattutto per un esterno con esperienza internazionale, protagonista in Champions League e pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. Eppure, nessuno si è fatto avanti concretamente. La delusione piĂą grande, probabilmente, arriva dal Barcellona.

© Internews24.com - Dumfries Inter, clausola scaduta: cosa filtra ora sul futuro, resta questa possibilitĂ