Adesso si giocherĂ al Tar la partita per il centro commerciale Simonetti che sarebbe dovuto sorgere a Piediripa. La giunta ha deliberato di resistere al ricorso presentato dall'imprenditore civitanivese, affidandosi all'avvocato Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona. A metĂ maggio il consiglio comunale ha bocciato il progetto del nuovo centro commerciale di Piediripa con 14 voti favorevoli, 15 contrari e un astenuto. In quella occasione è anche emerso un problema politico nell'amministrazione Parcaroli: dalla maggioranza sono usciti nel tempo alcuni consiglieri come Giordano Ripa, Sabrina De Padova, Claudio Carbonari che nell'occasione si sono schierati con la minoranza, mentre Andrea Blarasin, pur facendo parte delle forze di governo cittadino, ha votato contro la delibera; invece si è astenuto Marco Bravi e non ha votato Alessandro Bini, questi ultimi due della maggioranza.

© Ilrestodelcarlino.it - Duello sul centro commerciale. Ora il Comune si prepara al Tar