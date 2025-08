Due mesi senza tram a Roma per i lavori sulla tangenziale est

Sessanta giorni senza tram che saranno sostituiti integralmente da bus. Tra ottobre e novembre, a Roma si fermerà l’intera rete tranviaria per i lavori che Anas dovrà svolgere sulla sopraelevata della tangenziale est. I motivi che porteranno a questo stop sono diversi e riguardano anche i nuovi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - tram - lavori - tangenziale

Tram, i fondi per la ‘Blu’. Il Comune di Bologna scrive a Roma, ma l’opposizione fa muro - Bologna, 24 maggio 2025 – Passi avanti (e bagarre) verso la ‘Blu’. Il dipartimento Lavori pubblici del Comune ha dato il via libera al settore Mobilità per procedere con la richiesta di finanziamento al ministero dei Trasporti in merito al tratto sud-ovest della terza linea del tram, che nei piani dell’amministrazione collegherà Casalecchio di Reno (a partire dal Palasport) allo stadio, fino al centro di Bologna.

Un nuovo tram Roma nord. Il progetto che cambierà corso Francia e Ponte Milvio - L’apertura, dopo i mondiali del ’90, della stazione di Vigna Clara sembra essere stata solo l’inizio.

Venerdì sciopero. A Roma a rischio per 24 ore treni, tram, metro, bus e ferrovie - Un nuovo sciopero metterà a dura prova i romani. Le sigle sindacati Usb, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato, per venerdì 20 giugno, una mobilitazione nazionale di 24 ore che coinvolgere il trasporto pubblico locale di Roma, quello regionale e il trasporto ferroviario.

Notiziario Trasporti: Le notizie del 16 luglio https://spreaker.com/episode/notiziario-trasporti-le-notizie-del-16-luglio--66990013… Chiusure su Tangenziale Est, treni regionali ridotti per lavori a Ostiense, deviazioni bus a Centocelle, bus al posto dei tram la s Vai su X

#Tgm 22 luglio ore 6,30 #romamobilita #tangenziale #Biciplan Vai su Facebook

Due mesi senza tram a Roma per i lavori sulla tangenziale est; Tram, strade e Tangenziale: la nuova lista di cantieri in arrivo (e in corso); Tram: salta il ritorno delle linee 5-14-19 del 20 gennaio.

Roma, tra ottobre e novembre sospeso il servizio tram: «Sarà sostituito da bus» - A Roma «tra ottobre e novembre dovremo sospendere il servizio tranviario che sarà sostituito da bus». Scrive leggo.it

La tangenziale est chiude di nuovo per lavori dal 31 luglio al 14 agosto - Dal 31 luglio al 14 agosto, per una nuova fase dei lavori, sono previste modifiche notturne da largo Passamonti a viale Castrense. Riporta romatoday.it