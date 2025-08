Due lupi devono essere uccisi | l'ordine del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, ha firmato l'ordine di abbattimento di due lupi in Alta Val Venosta per gli attacchi nei confronti degli animali allevati nella zona. Non è la prima volta che questi animali vengono messi nel mirino. Le associazioni animaliste pronte a presentare ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Fanpage.it